Petrol
111.69
-0.31%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
483.418
1.38%
BTXN Coin
13.08
-10.95%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Mersin merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon

    Mersin merkezli 8 ilde, 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu başlatıldı.
    • 20.05.2022 - 08:22
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

    56 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    AA'nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

    Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

    Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    Mersin merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon #1

    Mersin merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon #2

    Mersin merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon #3


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    52 yaş büyük eşinden miras kaldı, cinayetle suçlanıyor
    3. Sayfa

    52 yaş büyük eşinden miras kaldı, cinayetle suçlanıyor

    Adıyaman'da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı
    3. Sayfa

    Adıyaman'da demir toplayan kişi, göçük altında kaldı

    Görüş Bildir