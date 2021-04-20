Mersin ve Adana'da 14 silah kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği belirtildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon yürüttü.

Ekipler, yürüttüğü soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana ve Mersin kent merkezi ile Tarsus’ta şüphelilerin adreslerine bugün sabah eş zamanlı baskın yaptı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 av tüfeği fişeği, çok sayıda mermi, fişek ve 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca ve 72 kurusıkı tabanca fişeği ve 1 düzenlenmiş senet ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.