Mersin ve Adana’da market denetimi: Tarihi geçmiş ürünler bulundu

Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında Mersin’deki bir market şubesinde tarihi geçmiş süt ürünleri tespit edilirken, Adana’da raf ve kasa fiyatı arasında fark olan ürün olduğu belirlendi.

Mersin’de marketlere yönelik denetim çalışmaları gerçekleştiren Akdeniz Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarını inceleyip, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde, bir markaya ait 5 kilogramlık un paketlerinde gramaj eksikliği tespit edince para cezası uyguladı.

Un paketleri, marka hakkında idari işlem yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

AA’nın haberine göre; uygulama sırasında zabıta ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, Burhan Felek Caddesi'ndeki farklı bir zincir marketin şubesinden aldığı bir ürünün tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiğini, yetkililere de durumu iletmesine rağmen sorunun çözülmediğini bildirdi.

11 paket peynirin tarihi geçtiği belirlendi

Ekipler, şikayet üzerine markete gidip denetim yaptı. Süt ve süt ürünlerinin olduğu dolapta incelemelerde bulunuldu. Raflarda bulunan 11 paket peynir ile 2 şişe ayranın son kullanma tarihinin geçtiği, bir peynirin de küflendiği belirlendi.

Ürünlere el koyan ekipler, markete para cezası kesti. Toplanan ürünlerin, inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ulaştırılacağı bildirildi.

“Bunlar süt ürünü, çok tehlikeli”

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, son dönemde vatandaşların şikayeti üzeri denetimlerin sıkılaştırıldığını bazı marketlere çeşitli eksiklikleri nedeniyle para cezası uyguladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü denetimlerimizde tarihi geçmiş ürünler tespit ettik. Onlar hakkında cezai işlem uyguladık. Bunlar süt ürünü, çok tehlikeli. Allah korusun. Zehirleme tehlikesi olabilir. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz.

“Devam ederse bunu kapatmaya kadar götüreceğiz”

Market çalışanlarının da vatandaşların da duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızdan, özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz.

Raf ve kasadaki fiyatları kontrol etsin. İndirim var diye yazılan ürünlerde de bazen o indirim kasada gözükmüyor. Dolayısıyla vatandaşımız kandırılmış oluyor. Müşteriyi aldatmacadan dolayı işlem uyguluyoruz. Devam ederse bunu kapatmaya kadar götüreceğiz."





Tereyağının tüketim tarihinin 1 buçuk ay geçtiği görüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde de zabıta ekipleri, market raflarındaki ürünlerin etiketlerini denetledi. Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın da katıldığı denetimde, bir mağazada satıştaki tereyağının son tüketim tarihinin 1,5 ay geçtiği belirlendi.

Raf etiketi başka, kasadaki fiyat başka

Bir başka mağazada ise bir krakerin raf etiketinin 1,75 lira, kasa fiyatının 1,90 lira olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri iş yerine para cezası kesti.

Çay, yaptığı açıklamada, vatandaşların ürünlerin raf etiketi ile kasadaki fiyatını mutlaka karşılaştırmalarını istedi.