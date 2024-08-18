Mersin'de 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de domates yüklü kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Feci kaza cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesi Kayacı mevkiinde geçtiğimiz günlerde M.K. idaresindeki kamyon seyir halindeyken sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu karşı taraftan gelen Soner Çölkesen yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan ve parçalara ayrılan kamyon şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler hafif ticari aracın sürücüsü Çölkesen'in sıkıştığı araçta hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonetin sürücüsü ise araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye gönderildi.

Çölkesen'in cenazesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracıyla morga götürüldü.

KAZA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kamyonun biraz arkasından seyreden bir araçtakiler cep telefonu kamerası ile kaza anlarını saniye saniye kaydetti.

O anlarda freni patladığı için domatesleri dökerek hızla gittiği değerlendirilen kamyonun bir süre sonra virajda sağ tekerlerinin havaya kalktığı ardından da şerit ihlali sonucu karşıdan gelen hafif ticari araca çarptığı yer aldı.

Kazadan yaralı kurtulan sürücünün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)