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- Mersin’de 1 kişiyi öldüren ülkücü eski başkan tutuklandı
Mersin’de 1 kişiyi öldüren ülkücü eski başkan tutuklandı
Cadde ortasında kavga ettiği 4 kişiden birini tabancayla vurarak öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.
- DHA
- 17.03.2022 - 08:55
Mersin’in Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile 4 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çıkarıp ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti.
DİĞERLERİNDEN DAYAK YEDİ
Kavgaya karışanlar kaçarken, olayda darp sonucu yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Polis, kavgada Çağrı Ü.’yü darbettikleri öne sürülen H.C.A., A.B. ve İ.Y. de gözaltına aldı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3’Ü SERBEST KALDI
Dün öğle saatlerinde yaşanan olayın sonrasında önce emniyete ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağrı Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.