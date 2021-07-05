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    Mersin'de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi

    Polis operasyonunda, kamyon kasalarında gümrük kaçağı 11 milyon makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 16:58
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    Mersin'de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler, kente gümrük kaçağı makaron getirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

    Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde boş arazide park halindeki 2 kamyonda arama yapıldı.

    11 MİLYON KAÇAK MAKARIN YAKALANDI

    Aramalarda, kamyonların kasalarında 11 milyon TAPDK bandrolü bulunmayan, gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan K.A. ve F.Ç., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Mersin de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi #1

    Mersin de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi #2

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