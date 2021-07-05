Mersin'de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi

Levent Üzümcü'nün dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı

Emekli ve memur zam oranı belli oldu

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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin beklediği enflasyon oranı açıklanıyor

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