- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi
Mersin'de 11 milyon kaçak makaron elegeçirildi
Polis operasyonunda, kamyon kasalarında gümrük kaçağı 11 milyon makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
- DHA
- 05.07.2021 - 16:58
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa karşı mücadelesini sürdürüyor.
Ekipler, kente gümrük kaçağı makaron getirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde boş arazide park halindeki 2 kamyonda arama yapıldı.
11 MİLYON KAÇAK MAKARIN YAKALANDI
Aramalarda, kamyonların kasalarında 11 milyon TAPDK bandrolü bulunmayan, gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan K.A. ve F.Ç., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.