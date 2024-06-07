Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğu serinlemek için girdiği derede boğuldu

İHA
Mersin'in Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi'nde 11 yaşındaki Emine Ç., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için mahallenin yakınındaki dereye girdi.
Kız çocuğu bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolunca arkadaşları durumu ailelerine, onlar da güvenlik güçlerine bildirdi.
Cansız bedeni bulundu
İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıç ekipleri derede yaptıkları aramada kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan küçük kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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