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    Mersin'de 11 yıl önce öldürülen hurdacının katili bulundu

    30 yaşındaki hurdacının cinayet şüphelisi olarak patronu yakalandı. Hurdacının 30 TL'lik alacak tartışmasında darbedildiği, beyin kanaması geçirince de öldüğü belirlendi.
    • 13.10.2022 - 11:55
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    Mersin'de 11 yıl önce öldürülen hurdacının katili bulundu

    Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde 6 Ocak 2011’de başına sert bir cisimle vurulan hurdacı Mehmet Tekin (30) öldü.

    Cinayet, faili meçhul kaldı.

    Aradan geçen 11 yılın ardından cinayet dosyası, tekrardan incelendi.

    Çok sayıda tanıkla görüşüldü

    Polis, olay tarihinde kent genelinde hurdacılık yapan ve Tekin’in arkadaş çevresinden çok sayıda kişiyle görüşmeler yaptı.

    HTS kayıtları da inceleyen polis, tanık ifadelerinden yola çıkarak şüpheli S.Y.’nin (41) Mehmet Tekin ile bir bağlantısını buldu.

    Mersin de 11 yıl önce öldürülen hurdacının katili bulundu #1

    30 TL için darbedildi, beyin kanamasından öldü

    Mehmet Tekin'in 11 yıl önce hurda işinde patronu olan S.Y. ile arasındaki 30 TL'lik alacak konusu yüzünden çıkan tartışma sonrası darbedildiği ve beyin kanamasından öldüğü tespit edildi.

    DHA’nın haberine göre olaydan 1 yıl sonra kentten ayrılan S.Y., Muş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

    Mersin de 11 yıl önce öldürülen hurdacının katili bulundu #2

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


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