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- Mersin'de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı
Mersin'de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı
14'üncü kez hırsızlığa kalkışan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 05.11.2021 - 12:55
- Güncelleme : 05.11.2021 - 14:15
Mersin'de girdiği iş yerindeki masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti.
14'ÜNCÜDE YAKAYI ELE VERDİ
Güvenlik kamerasından bulunup kimliği tespit edilen S.S., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
S.S.'nin, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki 13 farklı iş yeri ve araçtan cep telefonu, yazar kasa ve para çaldığı da tespit edildi.
TUTUKLANDI
Emniyette sorgulanan S.S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.