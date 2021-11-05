Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
591.442
-1.95%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Mersin'de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı

    14'üncü kez hırsızlığa kalkışan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı

    Mersin'de girdiği iş yerindeki masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti.

    14'ÜNCÜDE YAKAYI ELE VERDİ

    Güvenlik kamerasından bulunup kimliği tespit edilen S.S., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    S.S.'nin, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki 13 farklı iş yeri ve araçtan cep telefonu, yazar kasa ve para çaldığı da tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyette sorgulanan S.S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

     


    Mersin de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı #1

    Mersin de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı #2

    Mersin de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı #3

    Mersin de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir