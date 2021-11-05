Mersin'de 13 iş yerini soyan hırsız yakalandı

14'üncü kez hırsızlığa kalkışan şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de girdiği iş yerindeki masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti.

14'ÜNCÜDE YAKAYI ELE VERDİ

Güvenlik kamerasından bulunup kimliği tespit edilen S.S., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

S.S.'nin, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki 13 farklı iş yeri ve araçtan cep telefonu, yazar kasa ve para çaldığı da tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan S.S., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.















