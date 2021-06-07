14 ayrı evden hırsızlık yapan şahısların saç tıraşından yola çıkan ekipler, kimlik tespiti yaptı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon ile şahıslar gözaltına alındı.

Mersin’de Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, 14 ayrı evde ‘askıcılık’ yöntemi ile hırsızlık olayı yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı.

Şahısların bina girişlerinde etrafı dikkatlice kontrol ettikleri görüldü.

Bir kişinin ikamete girdiği, diğerinin ise dışarıda gözcülük yaptığı belirlendi.

Daha sonra yürüyerek, rahat bir tavır ile bölgeden uzaklaştıkları görüntülendi.

Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi ViDEO

OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin saç tıraşından yola çıkan ekipler, daha önce de suç kaydı olan şahısların kimliğini tespit etti.

N.D. ve F.D.'nin adreslerine operasyon yapıldı.

Biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.