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    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi

    14 ayrı evden hırsızlık yapan şahısların saç tıraşından yola çıkan ekipler, kimlik tespiti yaptı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon ile şahıslar gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 11:58
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    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi

    Mersin’de Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, 14 ayrı evde ‘askıcılık’ yöntemi ile hırsızlık olayı yaşandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine çalışmalara başladı.

    GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

    Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı.

    Şahısların bina girişlerinde etrafı dikkatlice kontrol ettikleri görüldü.

    Bir kişinin ikamete girdiği, diğerinin ise dışarıda gözcülük yaptığı belirlendi.

    Daha sonra yürüyerek, rahat bir tavır ile bölgeden uzaklaştıkları görüntülendi.

    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi ViDEO

    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi #1

    OPERASYON YAPILDI

    Şüphelilerin saç tıraşından yola çıkan ekipler, daha önce de suç kaydı olan şahısların kimliğini tespit etti.

    N.D. ve F.D.'nin adreslerine operasyon yapıldı.

    Biri 18 yaşından küçük 2 kişi gözaltına alındı.

    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi #3

    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi #4

    Mersin’de 14 evi soyan hırsızları saç tıraşları ele verdi #5

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