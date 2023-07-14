Mersin'de 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik terör operasyonu

AA
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda şüphelilerin örgüt içerisinde Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve Akdeniz ilçesinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi.
Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi.
Yaklaşık 190 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.
Özel harekat polisleri önlem aldı
Özel harekat polisleri operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.