Çarptığı kişiyi ezerek öldüren ve olay yerinden kaçan şüpheli sürücü 16 yaşında çıktı. Jandarma ekipleri şüpheliyi 16 kamera kaydı incelemesi sonucu tespit etti.

Mersin Çeltikçi Mahallesi Anamur - Ermenek karayolunda plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç, yol üzerinde yatan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz’a çarpıp kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ; YARDIMINA GİDEN KİŞİ DE YARALANDI

Ayhan Yılmaz’ı yerde gören Naciye Abun yardıma koştu ancak ona da başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Peş peşe yaşanan kazalarda Ayhan Yılmaz yaşamını yitirirken, Naciye Abun ise yaralandı.

POLİS KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinde çalışma yaptı. Ekipler, ölümlü kazaya karışan aracın motor muhafaza ve çamurluk parçalarını bularak bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. JASAT’ın bölgede bulunan 16 ayrı güvenlik kamerasını tek tek incelemesi ile otomobilin markası tespit edildi.

KATİL SÜRÜCÜ 16 YAŞINDA ÇIKTI

Yapılan araştırmada aracın aynı mahallede olduğu belirlendi. Adreste 33 AEE 596 plakalı otomobili bulan ekipler, otomobili kullananın da 16 yaşındaki B.Ş. olduğunu öğrendi. Yaşı küçük sürücü gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 16 yaşındaki sürücü ölüme sebep oldu VİDEO



KADINI YARALAYAN KİŞİ DE YAKALANDI

Öte yandan, ikinci kazaya karışan sürücünün de tespit edilip yakalandığı ve gerekli yasal işlemin yapıldığı da bildirilirken, yaralı Abun’un da taburcu edildiği öğrenildi.