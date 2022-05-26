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    Mersin'de 18 şahıs, yasa dışı bahis suçuyla gözaltına alındı

    Yasa dışı bahis suçuna bulaştığı tespit edilen ve bahisten elde edilen paraların taşınmasında aracılık yaptıkları belirlenen 18 kişi, polis tarafından yakalandı.
    • 26.05.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:18
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    Mersin'de 18 şahıs, yasa dışı bahis suçuyla gözaltına alındı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.

    Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de yasa dışı bahis oynatanlara ve elde edilen paraların taşınmasına yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, bazı kişilerin yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi.

    Kent genelinde çalışma yapıldı

    Çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerindeki adreslere sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık eden 18 kişi, gözaltına alındı.

    5 şahıs daha aranıyor

    Adreslerdeki aramalarda, bankacılık işlemleriyle para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu, 15 SIM kart ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

    Mersin de 18 şahıs, yasa dışı bahis suçuyla gözaltına alındı #1

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