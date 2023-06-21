Mersin'de 2 kişinin öldüğü, otobüs kazası kamerada Tarsus ilçesinde, Antalya'dan Adana'ya yolcu taşıyan otobüsün, önce kamyona, ardından park halindeki tırın kupasına çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye çıkarken kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında Antalya'dan Adana'ya doğru seyahat eden Mehmet Nas idaresindeki otobüs önce Servet Kesen idaresindeki kamyona, ardından park halindeki tırın kupasına çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada otobüsün sürücüsü Nas hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan kamyon sürücüsü Kesen de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, dönüş için karşı şeride doğru geçen otobüsün çarpması yer aldı.

Ayrıca kamyona çarpan otobüsün daha sonra park halindeki tırın kupasına vurma anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.