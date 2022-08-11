Mersin'de, 2 kişinin ölümünden sorumlu sürücü tutuklandı

Ana yola kontrolsüz çıkarak 2 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş, 3'üncü gözaltısında tutuklandı. Ağabeyini kaybeden Fatma Yılmaz, "Yakalandığı gün huzurla uyudum" dedi.

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu mevkisinde 10 Temmuz’da, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) kullandığı hafif ticari araç ile Halil Ata (34) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz (30), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tıraş, ailelerin itirazı üzerine yeniden gözaltına alınsa da, ikinci kez serbest kaldı. İkinci itirazın ardından Tıraş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre; Tıraş, üçüncü gözaltısında çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

“Adalet varmış, bunu da öğrenmiş oldum”

Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, tutuklama kararı sonrası, "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum. Adalet varmış, bunu da öğrenmiş oldum. Keşke ilk başta tutuklansaydı. İyi ki davamın arkasında olmuşum.” dedi.

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“Kokusunu unutmamak için oğlumun tişörtünü giyiyorum”

Kemal Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz da sürücünün tutuklanması ile acılarının biraz dindiğini söyledi. Her gün oğlunun tişörtünü giydiğini belirten Yılmaz, "Oğlum 25 gündür toprak altında, nefessiz yatıyor. O da dört duvar arasında nefessiz kalsın. Yavrumun resmiyle yatıp kalkıyorum. Kokusunu unutmamak için oğlumun tişörtünü giyiyorum. Adalete güvenim sonsuz." dedi.