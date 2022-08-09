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- Mersin'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama
Mersin'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama
- 09.08.2022 - 08:50
Mersin’in Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde Halil Ata (34) yönetimindeki motosiklet, 10 Temmuz'da tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) kullandığı hafif ticari araca çarptı.
Kazada Ata ile arkasında oturan Kemal Yılmaz (30) yaralandı.
Yılmaz ve Ata, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Tutuksuz yargılanma kararı
Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Hakan Tıraş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Ailenin avukatı, Tıraş'ın serbest kalmasına itiraz etti.
4 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılan Tıraş, yine serbest bırakıldı.
Tutuklandı
İkinci kez yapılan itiraz üzerine Tıraş hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Tıraş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklandı.