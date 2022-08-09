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Mersin'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama

Mersin'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama

Tali yoldan kontrolsüz çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olan sürücü, ikinci kez yapılan itiraz üzerine yakalanıp tutuklandı.