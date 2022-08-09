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    Mersin'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama

    Tali yoldan kontrolsüz çıkan hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olan sürücü, ikinci kez yapılan itiraz üzerine yakalanıp tutuklandı.
    • 09.08.2022 - 08:50
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    Mersin'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama

    Mersin’in Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde Halil Ata (34) yönetimindeki motosiklet, 10 Temmuz'da tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) kullandığı hafif ticari araca çarptı.

    Kazada Ata ile arkasında oturan Kemal Yılmaz (30) yaralandı.

    Yılmaz ve Ata, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

    Tutuksuz yargılanma kararı

    Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Hakan Tıraş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

    Ailenin avukatı, Tıraş'ın serbest kalmasına itiraz etti.

    4 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarılan Tıraş, yine serbest bırakıldı.

    Tutuklandı

    İkinci kez yapılan itiraz üzerine Tıraş hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Tıraş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklandı.

    Mersin de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama #1

    Mersin de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama #2

    Mersin de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama #3

    Mersin de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tutuklama #4


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