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    Mersin'de 2 tekne arasında ceset bulundu

    Merkez Akdeniz ilçesinde 2 tekne arasında ceset bulan vatandaş ekiplere ihbarda bulundu. Ekiplerce bota alınan cesedin ağızından köpük geldiği tespit edildi.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 11:38
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    Mersin'de 2 tekne arasında ceset bulundu

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, balıkçı barınağında 2 tekne arasında ceset bulundu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

    DENİZ POLİSİ MÜDAHALESİ

    Deniz polisinin yaptığı çalışma sonrasında ceset bota alınarak, bölgeden götürüldü.

    Mersin de 2 tekne arasında ceset bulundu #1

    BOTA ALINAN CESEDİN AĞIZINDA KÖPÜK TESPİT EDİLDİ

    Yüz üstü denizde duran ve ağzında köpük olduğu belirlenen erkek cesedinin henüz kimliğine ulaşılamazken, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.

    Öte yandan bulunan cesetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Mersin de 2 tekne arasında ceset bulundu #2

    Mersin de 2 tekne arasında ceset bulundu #3

    Mersin de 2 tekne arasında ceset bulundu #4

    Mersin de 2 tekne arasında ceset bulundu #5

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