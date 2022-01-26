Mersin'de 2 tır çarpıştı: 1 şoför yaralı

Seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarpan tır şoförü, kazaya neden oldu. Çarpışma etkisiyle sıkışan şoför, uğraş sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana’dan Mersin yönüne giden S.Y.’nin kullandığı 34 ZR 6475 plakalı tır, Doğan Tesisleri yakınlarında önünde seyreden Ö.R.C.’nin kullandığı 59 ACH 067 plakalı tıra arkadan çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

Çarpmanın etkisiyle 34 ZR 6475 plakalı tırın kupa bölümü hasar gördü. Kupa içinde sıkışan ve ağır şekilde yaralanan sürücü S.Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen arama-kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralı sürücü, hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.