Mersin'de 22 avukat hakkında soruşturma

Adliye bahçesinde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Mersin Adliye'sinde 18 Şubat tarihinde bir grup avukatın yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmeyince arbede yaşandı.

DHA'nın haberine göre; 9 avukatın darp raporu aldığı arbedenin ardından 22 avukat hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet', 'görevli memura mukavemet ve kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi' gerekçelerinden soruşturma başlatıldı.

Avukatlara destek açıklaması

Yaşanan gelişmeye ilişkin Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir tarafından bugün adliye bahçesinde yapılan açıklamaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan da katıldı.

22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Özdemir, Bursa’da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında, 22 avukat hakkında hukuksuz şekilde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Özdemir, avukatlar hakkında açılan soruşturmaların geri çekilmesini istedi.

"Hak ve hukukla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz"

TBB Başkanı Sağkan ise adaletin tesisini sağlayanın savunma makamı olduğunu belirterek, "Adliye önünde açıklama yapan avukatlara yönelik müdahalenin Barolar Birliği ve barolarımız tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Biz hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın ne bir adım önünde ne de bir adım arkasında değiliz. Tam da yanı başlarındayız. Onlarla hak ve hukuk için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.