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    Mersin'de 223 düzensiz göçmen yakalandı

    ABD bayraklı bir gemiyle yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçmaya çalışan 223 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalanırken 3 organizatör de gözaltına alındı.
    • 30.05.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 13:00
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    Mersin'de 223 düzensiz göçmen yakalandı

    Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibine aldı.

    Ekipler, içerisinde düzensiz göçmen olduğunu belirledikleri bu gemiyi Aydıncık ilçesi açıklarında durdurarak inceledi.

    İHA'nın haberine. göre; aramalarda 41'i çocuk olmak üzere 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

    3 organizatör gözaltında

    Ekipler ayrıca; organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

    Gemi açıkta bekletilirken, yapılacak işlemlerin ardından göçmenlerin Bozyazı ilçesinde limana çıkartılacağı öğrenildi.

    Mersin de 223 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Mersin de 223 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Mersin de 223 düzensiz göçmen yakalandı #3

    Mersin de 223 düzensiz göçmen yakalandı #4


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