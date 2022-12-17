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    Mersin’de 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama

    DEAŞ terör örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
    • 17.12.2022 - 11:01
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    Mersin’de 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

    Ekipler, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içinde 'sorumlu' düzeyde faaliyet yürüten ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 kişinin kimliğini belirledi.

    Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararıyla sabah operasyon yaptı.

    Mersin’de 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama #1

    9 şüpheli yakalandı

    Dron ve özel harekat destekli olarak 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A., Y.I. ve M.A. gözaltına alındı.

    Adreslerinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    3 şüpheli tutuklandı

    M.M.A.A., E.M. ve Y.I., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin’de 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama #2

    Mersin’de 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama #3

    Mersin’de 3 DEAŞ şüphelisine tutuklama #4


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