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- Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı
Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı
Farklı tarihlerde girdiği 3 evden telefon, tablet, kol saati ve pırlanta yüzük satan E.E. isimli şahıs, kısa sürede yakalandı.
- DHA
- 07.09.2021 - 17:21
- Güncelleme : 07.09.2021 - 17:34
Mersin’de, farklı tarihlerde 3 eve giren bir hırsız, evlerden 2 tablet, 2 cep telefonu, kol saati ve pırlanta yüzük çalarak kayıplara karıştı.
Alınan ihbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti.
E.E. isimli şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı VİDEO
YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞTI
E.E.’nin, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı yüzüğü kuyumcuda satmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.