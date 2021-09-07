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    Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı

    Farklı tarihlerde girdiği 3 evden telefon, tablet, kol saati ve pırlanta yüzük satan E.E. isimli şahıs, kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 17:34
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    Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı

    Mersin’de, farklı tarihlerde 3 eve giren bir hırsız, evlerden 2 tablet, 2 cep telefonu, kol saati ve pırlanta yüzük çalarak kayıplara karıştı.

    Alınan ihbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti.

    E.E. isimli şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

    Çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

    Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı VİDEO

    YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞTI

    E.E.’nin, hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı yüzüğü kuyumcuda satmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı #1

    Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı #2

    Mersin’de, 3 eve giren hırsız kısa sürede yakalandı #3

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