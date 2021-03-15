Yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 320 saatlik incelemesinin ardından yakalanırken, çalıntı eşyalar da ele geçirildi.

Mersin'de 3 şüphelinin, yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT), Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nde son dönemde yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin tespiti ve yakalanması maksadıyla yaptığı araştırmada, 5 ayrı şahsa ait yayla evine pencere ve giriş kapısı kırılarak girildiği, evde bulunan elektronik eşyalar, yiyecek maddeleri ve muhtelif ev araç ve gereçlerinin çalındığını tespit etti.

320 SAATLİK KAYIT İZLENDİ

Görgü tanıklarının ifadesi, 320 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, 1 otomobil ile 3 şahsı belirledi. Bölgede araştırma da yapan ekipler, hırsızların çaldıkları eşyaları metruk bir barakada topladıklarını da tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şahsı gözaltına alırken, çaldıkları malzemelere de el koydu.

Jandarmada suçlarını itiraf eden 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 3 hırsız, 320 saatlik kamera kaydıyla yakalandı VİDEO



KAYITLAR DETAYLICA İNCELENDİ

Öte yandan, şahısların yayla evlerinin bulunduğu bölgeye gidişi, çıkışı ve petrolden benzin alma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülere göre bir otomobille evlerin bulunduğu bölgeye gelen şahıslar, bir süre sonra aynı yoldan bölgeden ayrılıyorlar. Ayrıca şüphelilerin petrolden benzin alma ve marketten alışveriş yapma anları da kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahısların rahat tavırları pes dedirtti.



