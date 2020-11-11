Mersin'de 3 kızına istismarda bulunduğu iddia edilen baba hakim karşısına çıktı

Daha önce delil yetersizliğinden serbest bırakılan emlakçı babanın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.

Mersin’de H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D. (28), ocak ayında 55 yaşındaki öz babaları S.D.'nin küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba S.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

YETERLİ DELİL OLMADIĞINDAN SERBEST BIRAKILDI

S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklandı. Ancak önceki duruşmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

ERTELENDİ

Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.D. ve kız kardeşler ile avukatlar katıldı.

Duruşmada sanık ve mağdur tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Önceki duruşmada delil yetersizliği dolayısıyla serbest bırakılan S.D.'nin tutuksuz yargılanmasına ise devam edilecek.