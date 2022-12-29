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    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu

    300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 30 gözaltı kararı verildi.
    • 29.12.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 08:45
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    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu

    Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile temin eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    30 adrese eş zamanlı baskın

    Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüpheli belirlendi. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu #1

    Kapılar koşbaşlarıyla kırıldı

    İHA'nın aktardığına göre; narkotik köpekleri, dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere tek tek girildi. Kapılar koçbaşları ile kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

    Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu #2

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu #3

    Mersin’de 300 polisle uyuşturucu operasyonu #4


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