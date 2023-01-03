Petrol
85.02
-1.04%
Euro
19.778
-0.92%
Dolar
18.7374
0.13%
Altın
1.105
0.74%
Borsa
5631
0.00%
Bitcoin
317.260
-0.43%
BTXN Coin
6.92
13.25%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Mersin'de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı

    Mersin'de DEAŞ'lı teröristlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
    • 03.01.2023 - 15:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı

    Güvenlik güçleri tüm terör örgütleri ile mücadelesini sürdürüyor

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

    10 kişiden 4'ü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içinde sorumlu düzeyde olan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen; 1'i Fransa uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

    Özel harekat polislerinin sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldığı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 3'ü sınır dışı edilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

    Mersin de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı #1

    Mersin de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı #2

    Mersin de 4 DEAŞ üyesi tutuklandı #3


    Ücretli öğretmenlik 2023 maaşı ne kadar? Ders başı ücreti...
    Eğitim

    Ücretli öğretmenlik 2023 maaşı ne kadar? Ders başı ücreti...

    Tam da bugün! 3 Ocak'ta yaşanan 'Günberi' nedir, neler olur?
    Yaşam

    Tam da bugün! 3 Ocak'ta yaşanan "Günberi" nedir, neler olur?

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir