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    Mersin'de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

    3 çocuk annesi, 4 gün önce çıktığı evine dönmedi. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı kadının daha da önce ortadan kaybolduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:28
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    Mersin'de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

    Mersin’in Erdemli ilçesi Batısandal Mahallesi’ndeki evinden 4 gün önce çıkan 3 çocuk annesi Elif Ergün'den (32) bir daha haber alınamadı.

    Ergün'ün evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

    HERHANGİ BİR İZ YOK

    Polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katılımıyla mahalle ve çevresindeki alanlarda arama çalışmaları devam ediyor.

    Köpeklerin ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında henüz Ergün'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

    Mersin de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor #1

    “HER KAYBOLMASINDA EVİNE YAKIN YERLERDE BULUYORDUK”

    Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, Ergün'ün daha öncede kaybolduğunu ancak bulunduğunu belirterek, “Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. Aramalarımız aralıksız sürüyor.” diye konuştu.

    Mersin de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor #2

    Mersin de 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor #3


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