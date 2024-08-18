Mersin'de 40 metrelik su kuyusuna düşüp öldü Mersin’in Erdemli ilçesinde 40 metrelik su kuyusuna düşen 30 yaşındaki Eray Yıldırım hayatını kaybetti.

DHA

Mersin’in Erdemli ilçesinin Dağlı Mahallesi’nde Eray Yıldırım, kazdıkları 40 metrelik su kuyusunun başındayken ayağı ağır yükleri kaldırmak için kullanılan bir kaldırma ekipmanı olan caraskala takıldı.

30 yaşındaki Yıldırım'ın kuyuya düşmesi üzerine arkadaşlar tarafından durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yıldırım’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

KUYUDAN ÇIKARTILDIĞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arkadaşları ve çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Eray Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)