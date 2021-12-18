Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
779.830
-0.29%
BTXN Coin
39.31
-0.95%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Mersin'de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

    1 buçuk ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 13:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

    Mersin’de, kaçak ve sahte içki ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında, 1 Kasım-15 Aralık'ta 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmesiyle ilgili 15 Aralık'ta 5 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden ikisi ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    4 ZANLI TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheli aranıyor.

    Mersin de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı #1

    6 ADRESE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

    Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Kasım-15 Aralık'ta belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmiş, 15 Aralık'ta haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalanmıştı.

    Mersin'de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı VİDEO

    Mersin de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir