Mersin'de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Mersin'de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

1 buçuk ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Mersin’de, kaçak ve sahte içki ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında, 1 Kasım-15 Aralık'ta 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmesiyle ilgili 15 Aralık'ta 5 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden ikisi ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheli aranıyor.

6 ADRESE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Kasım-15 Aralık'ta belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 379 litre etil alkol, 5 bin 160 etil alkol etiketi, sahte içki yapımında kullanılan 194 kit ve 54 aroma ele geçirilmiş, 15 Aralık'ta haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i yakalanmıştı.

Mersin'de, 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı VİDEO

