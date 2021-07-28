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    Mersin'de 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

    Yanlarında götürdükleri malzemelerle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 12:40
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    Mersin'de 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

    Mersin Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını bilgisi üzerine harekete geçti.

    Arazi taraması yapan ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı.

    ŞÜPHELİLERİN EŞYALARI BULUNDU

    Kazı yapılan bölgedeki aramada; şüphelilere ait 2 dedektör, 3 kürek, 2 kazma, 1 balyoz, 2 çekiç ile 4 çivi bulundu.

    TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin de 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı #1

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