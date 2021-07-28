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- Mersin'de 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
Mersin'de 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
Yanlarında götürdükleri malzemelerle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- DHA
- 28.07.2021 - 12:37
- Güncelleme : 28.07.2021 - 12:40
Mersin Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belen Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığını bilgisi üzerine harekete geçti.
Arazi taraması yapan ekipler, 5 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı.
ŞÜPHELİLERİN EŞYALARI BULUNDU
Kazı yapılan bölgedeki aramada; şüphelilere ait 2 dedektör, 3 kürek, 2 kazma, 1 balyoz, 2 çekiç ile 4 çivi bulundu.
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.