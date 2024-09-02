Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalandı Tarsus'da komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna kırsal alanda cinsel istismarda bulunmaya çalışan şüpheli, çevredeki gençler tarafından darbedildi.

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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan M.K. isimli şahıs, komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kaçırarak kırsal bir alana götürdü.

M.K. isimli şüpheli, burada çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TACİZDEN KURTARDILAR

Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K.'yi fark edip, yanına gitti. M.K.'nin küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KOLLARINDA ÇİZİKLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili bölgede inceleme yapan polis, iki görgü tanığının ifadesine başvurdu.

Öte yandan, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.K'nin el ve kollarında çizikler olduğu belirlendi.

KÜÇÜK KIZ PSİKOLOG GÖZETİMİNE ALINDI

Küçük kızın psikolog gözetiminde bilgisine başvurulurken aile de komşuları olan bekar M.K.'dan şikayetçi oldu.

"BU OLAYIN HEMEN SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Murat Ulukanoğlu, “Mahallemizde olmaması gereken bir taciz olayı meydana geldi. Böyle bir şeyle mahallemizin adının anılması bizleri ve Tarsus halkını çok üzmektedir.

Olayla ilgili emniyet mensuplarımızın çalışması sürüyor. Şu anda ekiplerimiz evin çevresinde gereken güvenlik önlemlerini aldı.

Aileleri sükunete davet ettik. Bu çok üzücü bir olay bu olayın bir an önce neticelenmesini arz ediyoruz, çok üzülüyoruz keşke olmasaydı” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)