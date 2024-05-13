Mersin'de 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi

Zeytinyağının her geçen gün pahalılaşmasıyla birlikte, insan sağlığını hiçe sayarak çeşitli hilelerle sahte zeytinyağı üreticileri de arttı.
Bu kapsamda Mersin'de operasyon düzenlendi.
Sahte zeytinyağını piyasaya süremeden yakalandılar
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında, 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceği öğrenildi.
2 şüpheli gözaltında
Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı bulundu
Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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