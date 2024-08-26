Mersin'de 6'ıncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İHA
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'ndeki bitme aşamasına gelen 8 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Aka'nın cansız bedeni cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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