Mersin'de 7 aylık hamile eşine acımadı... Satırla öldürdü! 8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı.

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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı...

Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da 45 yaşındaki M.B. isimli şahıs, 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer ile tartışmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken M.B., eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü.

Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı.

7 aylık hamile çıktı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı.

Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

Taksiciyi gasbedip öldürmüş

Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi.

20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)