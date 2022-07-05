Piyasa değeri 350 milyon lira olan gübreye el konuldu. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğer için arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de kaçakçılara göz açtırılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürüütlen çalışmada, bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen miktar

Operasyonun adresi, Gübre Tanıma Sistemi (GTS) kaydı bulunmayan, DNA barkot ve bandrolsüz olarak gümrük kaçağı gübreyi piyasaya sürerek haksız kazancın tespit edildiği merkez Akdeniz ilçesi oldu.

Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 bin 501 ton 200 kilo gübre ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Piyasa değeri 350 milyon lira

İHA'nın haberine göre, piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olduğu belirtilen gübre kaçakçılığıyla ilgili 1 şüpheli ise aranıyor.

Mersin'de 7 bin 501 ton kaçak gübre ele geçirildi ViDEO