Mersin'de 7 yaşındaki oğlunun boğazını kesen baba tutuklandı Ağabeyinin evinde sebebi bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Mersin'in Mut ilçesi 7 Eylül günü Meydan Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ağabeyinin yanına misafirliğe gelen Mustafa T., sebebi bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti, ardından kendisini bıçakladı. Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Küçük çocuk hayatını kaybetti Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelerine rağmen 7 yaşındaki Mehmet T.'yi kurtaramadı. Şüpheli baba tutuklandı Olaydan sonra Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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