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- Mersin'de 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Mersin'de 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Cinsel istismar olayının firarisi olarak aranan ve 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G., cezaevine gönderildi.
- AA
- 08.03.2021 - 14:40
- Güncelleme : 08.03.2021 - 14:49
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 30 Aralık 2014 tarihinde Mersin'de meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayından aranan Z.G.'nin, kentte bir adreste kaldığını tespit etti.
7 YILDIR ARANAN ZANLI YAKALANDI
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 yıldır aranan ve hakkında 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan şüpheliyi, şafak operasyonuyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.