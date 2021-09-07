Edirne’de ikamet eden M.A.’yı kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp 70 bin lira dolandıran 3 şüpheli, parayı yatırdıkları hesap sahibinin ihbarı ile yakalandı.

Mersin’de ikamet eden Y.K., arkadaşı S.E.’nin ricası ile banka hesabına 70 bin lira transfer edilmesini kabul etti.

S.E., Y.K.’den parayı çekmesini, ardından yanına gönderdiği G.T. ile Ö.E.’ye teslim etmesini söyledi.

Y.K., durumdan şüphelenip polis ekipleri ile irtibata geçerek, hesabına rızası dışında 70 bin lira transfer edildiğini ve bazı kişilerin parayı çekip, kendilerine teslim etmelerini söylediklerini belirtti.

BANKA ŞUBESİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine giderek G.T., Ö.E. ve S.E.'yi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, bahsi geçen paranın dolandırıcılıktan elde edildiği tespit edildi. Kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şahısların, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan M.A.'yı dolandırdığı ortaya çıktı.

NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikten sonra, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mersin’de 70 bin lira dolandırdı, arkadaşı yakalattı VİDEO