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    Mersin'de 8 kurşunla sakat bırakılan kadından adli tıp raporu istendi

    Boşanma davası açtığı eşi tarafından 8 kurşunla vurularak ağır yaralanan Derya Demir'in davasında mahkeme, sakat kalan kadından adli tıp raporu istedi.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 16:34
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    Mersin'de 8 kurşunla sakat bırakılan kadından adli tıp raporu istendi

    Geçen yıl 29 Aralık'ta Mersin'in Akdeniz ilçesi, Camiişerif Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Derya Demir, işe gittiği sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı.

    Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu.

    Saldırı anı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Şerif Aksoy Adana'da gözaltına alındı.

    4 KEZ AMELİYAT OLDU

    Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, bugün Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR İSTENDİ

    Duruşmaya tutuklu sanık Şerif Aksoy ile saldırının ardından 4 ameliyat geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derya Demir katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme, Derya Demir'in aldığı yaralarının öldürmeye yönelik olup, olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumundan istenen raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

    Mersin de 8 kurşunla sakat bırakılan kadından adli tıp raporu istendi #1

    Mersin de 8 kurşunla sakat bırakılan kadından adli tıp raporu istendi #2

    Mersin de 8 kurşunla sakat bırakılan kadından adli tıp raporu istendi #3

    Mersin de 8 kurşunla sakat bırakılan kadından adli tıp raporu istendi #4


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