Mersin’de 8 yaşındaki kağıt toplayıcısı çocuğa, kamyonet çarptı

Kağıt toplayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk ve arabası yola savruldu.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde 8 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, çek çek arabası ile kağıt toplamak üzere yola çıktı.

Yan yola kayan çocuk, arkadan gelen kamyoneti fark edemedi.

Kamyonet, hızla çocuğa vurdu.

Hem çocuk hem arabası çarpmanın şiddeti ile yola savruldu.

Ağır yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, sağ şeritten çocuğun kamyoneti fark etmeyerek bir anda sol şeride geçmeye çalıştığı, bu sırada arkadan gelen kamyonetin çocuğa çarptığı görüldü.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, arabası parçalandı.