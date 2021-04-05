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    Mersin'de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti

    Küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, besicinin 3 koyununu öldürdü.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 16:14
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    Mersin'de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı.

    Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı.

    Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

    ZARARI BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK

    Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi.

    Mersin de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti #1

    Mersin de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti #2

    Mersin de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti #3

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