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- Mersin'de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti
Mersin'de ahıra giren köpekler, koyunları telef etti
Küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, besicinin 3 koyununu öldürdü.
- DHA
- 05.04.2021 - 16:08
- Güncelleme : 05.04.2021 - 16:14
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı.
Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı.
Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.
ZARARI BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK
Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi.