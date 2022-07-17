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Mersin'de aile içi vahşet: Babasını öldürdü

Mersin'de aile içi vahşet: Babasını öldürdü

Akdeniz ilçesinde anlaşmazlık yaşayan baba ve oğul arasında çıkan tartışma dehşetle sonuçlandı. Eline tüfek geçiren 24 yaşındaki çocuk, babasını vurarak ölümüne neden oldu.