Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
369.718
3.02%
BTXN Coin
7.49
1.62%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Mersin'de aile içi vahşet: Babasını öldürdü

    Akdeniz ilçesinde anlaşmazlık yaşayan baba ve oğul arasında çıkan tartışma dehşetle sonuçlandı. Eline tüfek geçiren 24 yaşındaki çocuk, babasını vurarak ölümüne neden oldu.
    • 17.07.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de aile içi vahşet: Babasını öldürdü

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde 24 yaşındaki Ahmet Kovan, 49 yaşındaki babası İsmail Kovan ile bir süre anlaşmazlık yaşadı.

    İkili arasında yeniden alevlenen tartışma bu kez farklı boyutlarda ilerledi.

    Babasını vurdu

    Yaşanan kavgada Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı.

    Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

    İsmail Akdovan, burada hayatını kaybetti. Akdovan'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Kaçan Akdovan ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Mersin de aile içi vahşet: Babasını öldürdü #1


    İlginizi Çekebilir

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Fransa enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacak
    Dünya

    Fransa enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacak

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Görüş Bildir