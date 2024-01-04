İHA
Mersin'in Erdemli ilçesi korkunç bir kazaya tanık oldu...
İlçe merkezindeki Yaylayolu ışıklı kavşağında Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde Ali B. idaresindek tır ile İbrahim K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle tır refüje çıktı.
O sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız öğrenci saniyeler içinde attığı bir adımla ölümden kurtuldu.
Yaşananlar anbean kaydedildi
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan 3 kişi ile şoka giren kız öğrenci bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
İnceleme sonrası bölge normale döndü
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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