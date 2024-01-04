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Mersin'de akıllara durgun veren anlar! Bir adımla ölümden kurtuldu

Mersin'de akıllara durgun veren anlar! Bir adımla ölümden kurtuldu Tırla otomobil çarpıştığı kazada karşıdan karşıya geçen bir öğrenci, saniyelerle ölümden kurtuldu. Kazada yaralanan 3, şoka giren 1 olmak üzere 4 kişi hastaneye sevk edildi.