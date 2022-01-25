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    Mersin'de akraba cinayeti

    Birlikte restorana gittiği yakını tarafından tartışma sonucu av tüfeği ile vurulan şahıs hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay sonrası kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:34
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    Mersin'de akraba cinayeti

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda yemek yiyen Y.S. ve akrabası M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede av tüfekli kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ

    Park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Olayın ardından kaçan Y.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Mersin de akraba cinayeti #1


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