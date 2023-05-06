Mersin'de alev topuna dönen palmiye ağaçları vatandaşları korkuttu Mersin Erdemli'de yanarak metrelerce yükseğe alev saçan palmiye ağaçları korku dolu anlar yaşattı.

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde sıcak dakikalar...

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle boş barakalar ve palmiye ağaçlarının bulunduğu bir noktada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle palmiye ağaçları bir anda alev topuna döndü.

Bir süre sonra çevredeki binalara kadar yükselen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuldu.

Polis ekipleri ise rüzgarın da etkisiyle D-400 kara yoluna kadar savrulan kıvılcımlar sebebiyle yol kenarında güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki bina ve iş yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan alanda soğutma çalışması yapılırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Arda Gezer, "Arka mahalleden geçiyorduk, yükselen dumanları gördük. Koştuk geldik. Ağaçlar alev almıştı, ikisi de yanıyordu. O sırada zaten itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler, şu an bir sıkıntı yok. Bir telaşlanma oldu, herkes itfaiyeyi aradı. Söndürdüler erkenden, bir şey olmadan bitti" dedi.