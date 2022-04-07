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    Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı

    Gece vakti sokakta kolundan tutulup götürülürken çığlık atan kadını gören bir vatandaş, durumu kadına şiddet zannedip polise haber verdi. Eşinin, alkollü kadını eve götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 11:33
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    Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı

    Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gece saatlerinde, bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadının çığlıkları, çevredeki vatandaşları şüphelendirdi.

    Kadının dövüldüğünü zanneden vatandaşlardan biri, o anları cep telefonu ile kameraya alıp polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

    Gelen polis ekipleriyle görüşen ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

    Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı #1

    Caddenin ortasında koştu

    Polisin bölgeden ayrılmasıyla zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı.

    Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

    Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı VİDEO

    Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı #2


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