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- Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı
Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı
- DHA
- 07.04.2022 - 10:46
- Güncelleme : 07.04.2022 - 11:33
Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gece saatlerinde, bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadının çığlıkları, çevredeki vatandaşları şüphelendirdi.
Kadının dövüldüğünü zanneden vatandaşlardan biri, o anları cep telefonu ile kameraya alıp polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Birbirlerinden şikayetçi olmadılar
Gelen polis ekipleriyle görüşen ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Caddenin ortasında koştu
Polisin bölgeden ayrılmasıyla zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı.
Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.
Mersinde, alkollü eşini evine götürmeye çalıştı, kadına şiddet sanıldı VİDEO