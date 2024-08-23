DHA
Türkiye, son zamanlarda orman yangınlarıyla mücadele ediyor...
Özellikle geçen hafta çıkan ve ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürülen yangınlar sonrası vatandaşlara, dikkatli olmaları konusunda da uyarı geldi.
Ancak Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanları korumayan hatta yakmaya çalışan iki kişi görüntülendi.
2 KİŞİYİ DRONE KAMERASI KAYDETTİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 2 kişinin anız yakarak bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açtığını tespit etti.
ANIZ YAKARKEN ENSELENDİLER
Drone kameralardan belirlenen H.I.K. ve S.K., anız yaktıkları sırada suçüstü yakalandı.
Çıkan anız yangını kısa sürede söndürülürken, yakalanan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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