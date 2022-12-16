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    Mersin'de anne ve kızına otobüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada seyir halindeki özel halk otobüsünün çarptığı anne ve kız yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 33 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 16.12.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 09:50
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    Mersin'de anne ve kızına otobüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

    Akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halinde ilerleyen Yusuf K. idaresindeki halk otobüsü kazaya karıştı.

    Yolun karşısına geçmek isteyen 53 yaşındaki Musavat ve 33 yaşındaki kızı Ayşe Yıldırım'a otobüs çarptı.

    Kızı hayatını kaybetti

    Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    112 ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç altında sıkışan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Anne Musavat Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Mersin'de anne ve kızına otobüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO

    Polis otobüsüne saldırıldı

    Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; kaza sonrası olay yerinde toplanan bazı kişiler otobüse taşlı saldırı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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