Mersin'de annesi ve eşini öldüren sanık kendini savundu Mersin'de yaşayan İrfan Özer, hastalanan annesini acı çekmemesi, eşini de bakımlarını yapmayı reddettiği için öldürdüğünü söyledi.

Mersin'de iki kadın, vahşice öldürüldü.. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özer Ailesi'nin yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Annesi ve eşini öldürdü İhbar üzerine eve giren ekipler, Muzafer Özer ile gelini Yasemin Özer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi olarak annesinin evinde yaşadığı İrfan Özer'i gözaltına aldı. Hastalanan annesini acı çekmesin diye, eşini de bakmadığı için öldürdüğünü söyledi Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilen Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.