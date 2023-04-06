Mersin'de araç kiralamada dolandırıcılık! 1 kişi tutuklandı Ekipler yaptıkları denetimler kapsamında 'araç kiralama' bahanesiyle kapora alarak ve 'evde paketleme' adı altındapara isteyerek birçok kişiyi dolandırdığını tespit ett. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi.

DHA

Dolandırıcılar farklı hikayelerle vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Bu sefer Mersin'de bir yeni olay yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir bankanın, dolandırıcılık olaylarından elde edildiği düşünülen para trafiği ihbarıyla harekete geçti.

Şüpheli gözaltına alındı

Bankada para çekmeye çalışan hesap sahibi M.Z.C. polis tarafından gözaltına alındı.

Banka hesabı bloke edildi

Hesapla ilgili inceleme yapan polis, araç kiralama bahanesiyle kapora alarak ve evde paketleme adı altında iş bulma vaadiyle birçok kez para aktarıldığını tespit etti.

Hesaptaki 87 bin 500 lira bloke edildi.

3 kişi daha gözaltına alındı

Şüpheli M.Z.C. ile bankaya geldiği belirlenen M.M.D., S.M. ve C.A. da yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, dolandırıcılık olaylarını organize ettiği tespit edilen C.A. tutuklandı, diğer 3 kişi ise ev hapsi cezası aldı.